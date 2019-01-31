Bloomberg: для выхода на начальный уровень производства Tesla в Китае потребуются $500 млн

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что для выхода на начальный уровень производства электромобилей на строящемся заводе в Шанхае - 3 тыс. машин в неделю - потребуются инвестиции в размере $500 млн. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники в руководстве компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их словам, Маск заверил во время телеконференции с инвесторами, состоявшейся в среду, что "налаживание производства на первом зарубежном заводе компании не станет для нее тяжким финансовым бременем", поскольку Tesla намеревается прибегнуть к займам китайских банков. Как пояснил финансовый директор компании Дипак Ахуджа, "это крупнейшие банки в мире, и для них $500 млн - небольшой объем средств". Источники агентства не стали уточнять, о каких конкретно банках идет речь.

Ранее Маск обозначил $2 млрд как сумму, необходимую для обеспечения уровня производства в 250 тыс. электромобилей в год. Максимальный уровень загрузки предприятия предполагает выпуск до 500 тыс. машин в год, но объем необходимых для этого средств не назывался.

Соглашение о строительстве завода в Шанхае, где будет осуществляться сборка автомобиля Tesla Model 3, компания подписала с местной администрацией 10 июля 2018 года. Tesla арендует на 50 лет участок земли, на котором строительные работы начались 7 января.

В августе 2018 года агентство Bloomberg отметило, что, хотя Tesla и готова вложить в строительство завода $5 млрд, она все же хотела бы найти инвестиционных партнеров в самом Китае. В ноябре Маск заявил, что собирается локализовать большую часть производства комплектующих для электромобилей шанхайского завода. Ввод в эксплуатацию части предприятия запланирован на вторую половину текущего года.

Единственное сборочное предприятие Tesla находится в Калифорнии. В планах компании также строительство завода в Европе.

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