Трамп: Если бы я шел на выборы в Израиле, меня поддержали бы 98%

11 марта 2019 13:01 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы принял участие в парламентских выборах в Израиле, то за него проголосовали бы 98% избирателей. Слова прозвучали на встрече со спонсорами Республиканской партии на конференции Национального комитета Республиканской партии в Мар э-Лэго, штат Флорида, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Сайт Axios сообщил об этом со ссылкой на троих участников конференции. Они рассказали, что речь президента часто прерывалась взрывами смеха.

Израильская и еврейская тема была одной из центральных, поскольку Трамп и его партия ведут в последние недели ожесточенную борьбу за избирателей еврейского происхождения. Поводом для этого стали антисемитские и антиизраильские высказывания члена конгресса от Демократической партии Ильхан Омар и резолюция, проведенная демократами, которая вместо осуждения Омар «растворяет» тему в порицании всех форм расизма.

«Демократы ненавидят еврейский народ», — обратился к республиканцам Трамп. Он добавил, что не понимает, как еврей в принципе может голосовать за Демократическую партию. Известно, что именно эту партию поддерживают большинство американских евреев.

Затем президент пустился в рассказ о том, как много он сделал для Израиля, указав на «историческое решение перенести посольство США в Иерусалим».

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