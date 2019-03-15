США предложили Евросоюзу покупать больше американского газа

15 марта 2019 00:07 (UTC+04:00)

США предлагают ЕС покупать больше американского газа, заявил министр энергетики США Рик Перри, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Основное, что я хочу сказать, - у нас большие запасы, которыми мы готовы делиться. Наступает новая эра американской энергетики", - заявил Перри на энергетической конференции CERAWeek.

"К 2025 году половина роста в мировой добыче газа и нефти будет происходить в США. Наш экспорт сжиженного природного газа уже идет в 34 страны на пяти континентах. Мы рады повышению экспорта в Европу в этом году", - добавил он.

Перри заявил, что преимущества американского газа в том, что он "укрепляет трансатлантическую энергобезопасность", в то время как закупки Европой газа из России, по его словам, позволяют Москве добиваться "подчинения региона".

В понедельник министр энергетики США Рик Перри сообщил, что Вашингтон рассматривает введение санкций против проекта "Северный поток-2". США и ранее заявляли, что считают данный проект политическим и угрожающим энергобезопасности Европы, поэтому намерены противостоять его реализации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что враждебное отношение США к проекту "Северный поток-2" известно, это попытки недобросовестной конкуренции, почти рэкет.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком". Он пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны стран, расположенных вдоль берегов Балтийского моря - РФ, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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