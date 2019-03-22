Трамп распорядился отменить дополнительные санкции в отношении КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные санкции против КНДР. Как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС об этом он написал на своей странице в Twitter.

"Сегодня министерством финансов США было объявлено, что дополнительные крупномасштабные санкции будут добавлены к уже существующим в отношении КНДР, - заявил глава государства. - Сегодня я распорядился отменить эти дополнительные санкции".

На данный момент остается неясным, какие санкции имеет в виду Трамп.

Как сообщает агентство Reuters, пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс, которая также не уточнила, о каких ограничительных мерах идет речь, заявила, что "президенту Трампу нравится председатель [КНДР] Ким Чен Ын, и он не думает, что эти санкции будут необходимы".

В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против двух китайских транспортных компаний в связи с ситуацией вокруг КНДР.

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