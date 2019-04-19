В Пентагоне подтвердили, что КНДР 17 апреля испытала оружие - СМИ

19 апреля 2019 00:50 (UTC+04:00)

Исполняющий обязанности министра обороны США Патрик Шанахан подтвердил, что 17 апреля КНДР проводила испытание оружия. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает AFP.

"Было испытание", - приводит агентство слова и.о. главы Пентагона. - Я не хочу вдаваться в подробности деятельности нашей разведки, скажу только, что это была не баллистическая ракета".

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на тестовом запуске тактического управляемого оружия нового типа.

По данным агентства Yonhap, КНДР могла испытать управляемые ракеты с дальностью полета до 20 км. Это первое испытание оружия, о котором было объявлено публично, со времени проведения 28 февраля во Вьетнаме второго саммита лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа.

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