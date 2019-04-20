"Я просто живу": 108-летняя американка заявила, что пьет вино по пятницам

20 апреля 2019 08:49 (UTC+04:00)

Празднующая в субботу 109-й день рождения жительница Северной Каролины Анни Уилсон в интервью KHOU 11 рассказала, что не делала ничего особенного, чтобы дожить до такого возраста, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По ее словам, "секрета долголетия" не существует.

"Так много людей меня спрашивают об этом, а я и не делаю ничего особенного. Я просто живу", — отметила Уилсон.

Так, у нее есть своеобразный "ритуал": каждую пятницу женщина пьет бокал вина, и в этот раз, за день до своего 109-летия, она не изменила традиции.

Ранее 105-летняя жительница Флориды рассказала, что ее "секретом долголетия" является девиз "наслаждайся жизнью".

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