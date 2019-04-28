В Калифорнии назвали стрельбу в синагоге преступлением на почве ненависти

28 апреля 2019 03:11 (UTC+04:00)

Мэр города Повэй, где произошла стрельба в синагоге, заявил, что произошедшее является преступлением на почве ненависти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мэр Повэй заявил MSNBC, что по его мнению, стрельба в синагоге Калифорнии является преступлением на почве ненависти", - сообщает телеканал.

Ранее стало известно об одном погибшем в результате стрельбы. Еще несколько человек получили ранения, в том числе дети.

Подозреваемый задержан, правоохранительные органы его допрашивают.

В октябре прошлого года в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) также произошло вооруженное нападение на синагогу. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. Погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием
Европа 01:25
В США произошла стрельба в синагоге
США 00:10
Цены на евробонды Узбекистана остаются стабильными
Финансы 27 апреля 16:52
Большинство американцев поддерживают израильтян
В мире 27 апреля 11:25
Япония подтвердила намерение в скором времени заключить с США торговое соглашение
Другие страны 27 апреля 06:44
Япония и США договорились сохранять санкции в отношении КНДР
В мире 27 апреля 06:01
Лента новостей
ИГ взяло ответственность за взрывы на востоке Шри-Ланки
Другие страны 02:21
Экс-президента Перу Кучински прооперируют из-за проблем с сердцем
Другие страны 02:03
Президент ЮАР призвал искоренить расизм в стране
Другие страны 01:44
В ЕС раскритиковали решение США выйти из договора о торговле оружием
Европа 01:25
«Барселона» выиграла чемпионат Испании в 26-й раз, Месси забил решающий гол
Спорт 01:09
В Китае фанаты "Мстителей" избили мужчину из-за спойлеров
Китай 00:51
На острове Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,7
Другие страны 00:36
Венесуэла вышла из ОАГ
Другие страны 00:20
В США произошла стрельба в синагоге
США 00:10