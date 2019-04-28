В Калифорнии назвали стрельбу в синагоге преступлением на почве ненависти

Мэр города Повэй, где произошла стрельба в синагоге, заявил, что произошедшее является преступлением на почве ненависти, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мэр Повэй заявил MSNBC, что по его мнению, стрельба в синагоге Калифорнии является преступлением на почве ненависти", - сообщает телеканал.

Ранее стало известно об одном погибшем в результате стрельбы. Еще несколько человек получили ранения, в том числе дети.

Подозреваемый задержан, правоохранительные органы его допрашивают.

В октябре прошлого года в американском городе Питтсбург (штат Пенсильвания) также произошло вооруженное нападение на синагогу. По информации СМИ, стрелок вошел в здание и, выкрикивая антисемитские лозунги, начал стрелять. Когда на место прибыла полиция, завязалась перестрелка. Позже нападавший сдался правоохранителям. Погибли 11 человек, еще шестеро, включая четырех полицейских, были ранены.

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