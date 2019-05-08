В США заявили о желании вести переговоры с Ираном о новом договоре

Вашингтон хочет вести переговоры с Ираном о новом договоре, заявил в телефонном интервью саудовскому телеканалу "Аль-Арабия" специальный представитель США по Ирану Брайан Хук, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"США хотят вести переговоры с Ираном о новом договоре. В случае его заключения он будет предложен для ратификации Конгрессу в качестве соглашения", - сказал Хук.

По его словам, США не хотят войны с Ираном, но приложат максимум усилий, чтобы заставить его изменить свое поведение.

Иран в годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов плана действий по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним. В Иране указали, что принятые меры связаны с нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы.

В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить проблемы, возникшие в связи с действиями США.

США ровно год назад объявили о выходе из соглашения о ядерной программе с Ираном и восстановлении всех санкций против страны, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Вашингтон заявил о цели довести экспорт иранской нефти до нуля и призвал ее покупателей отказаться от таких закупок.

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