США арестовали судно КНДР по обвинению в нарушении режима санкций

9 мая 2019 21:33 (UTC+04:00)

Власти США арестовали сухогруз КНДР по обвинению в нарушении международного режима санкций, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Об этом сообщило в четверг Министерство юстиции США.

По его свидетельству, судно было задержано за поставки из КНДР угля в другие страны, что запрещено резолюциями Совета Безопасности ООН.

Речь идет о первом случае ареста правительством США судна, принадлежащего КНДР, отметил американское министерство юстиции.

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