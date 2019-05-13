Исследователь из США совершил рекордное одиночное погружение в бездну Челленджера

13 мая 2019 22:54 (UTC+04:00)

Спуск в глубочайшую впадину Мирового океана - бездну Челленджера (Challenger Deep) - совершил американский исследователь Виктор Весково, установив таким образом рекорд в одиночных погружениях.

Как сообщила в понедельник представитель компании Five Deeps Стефани Фицгерберт в распространенном здесь пресс-релизе, Весково стал первым человеком, осуществившим несколько одиночных погружений в глубоководном аппарате Limiting Factor, в том числе на рекордную глубину 10928 м, то есть на 16 м глубже, чем в ходе предыдущих погружений, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего за период с 28 апреля по 5 мая Limiting Factor совершил четыре погружения в бездну Челленджера, а 7 мая - одно погружение в бездну Сирены, расположенную в северо-востоку от Марианской впадины. Во время двух погружений, в том числе погружения на рекордную глубину, Весково пилотировал глубоководный аппарат в одиночку.

"Этот подводный аппарат, корабль-носитель и чрезвычайно талантливые члены экспедиции вывели технологии исследований океана на беспрецедентно новый уровень, позволив осуществить быстрые и неоднократные спуски в глубочайшие, самые труднодоступные пучины, - привела Фицгерберт слова Весково после того, как экспедиционное судно вернулось на остров Гуам. - Мы считаем. что только что проверили и открыли путь, позволяющий изучать и посещать любое место в океане в любое время".

Предыдущий спуск в бездну Челленджера был предпринят в 2012 году режиссером и исследователем Джеймсом Кэмероном, который в батискафе Deepsea Challenger достиг глубины 10908 м, а в 1960 году батискаф ВМС США Trieste с лейтенантом Доном Уолшем и швейцарским исследователем Жаком Пикаром достиг глубины 10912 м.

Как отметила телекомпания CNN, следующее погружение члены экспедиции Five Deeps намерены осуществить в августе 2019 года в до сих пор не исследованную бездну Моллой (глубина 5669 м) в районе Шпицбергена.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
США предложили Турции отложить покупку С-400
Турция 13 мая 23:46
Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным на саммите G20
США 13 мая 23:21
ЕС заявил о недопустимости военной эскалации в ситуации с Ираном
В мире 13 мая 21:24
Китай в июне введет ответные пошлины против США
Китай 13 мая 20:24
Россия, Китай и США продолжат работать над урегулированием в Афганистане
В мире 13 мая 17:45
Китай 1 июня введет ответные пошлины на товары из США
В мире 13 мая 17:28
Лента новостей
Мудрый азербайджанский народ не дает шансов злопыхателям, пытающимся очернить страну - депутат
Точка зрения 13 мая 23:49
США предложили Турции отложить покупку С-400
Турция 13 мая 23:46
На юге Мексики разбился легкий самолет
Другие страны 13 мая 23:38
Шоу-композиция карабахских скакунов вызвала большой интерес у королевы Великобритании
Общество 13 мая 23:34
В Дортмунде в самолет Меркель врезался неуправляемый автомобиль
Европа 13 мая 23:26
Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным на саммите G20
США 13 мая 23:21
Президент Ильхам Алиев присутствовал на ужине в честь глав государств и правительств стран «Восточного партнерства» (ФОТО)
Политика 13 мая 23:11
Объем реализованных товаров на бирже Узбекистана уменьшился вдвое
Бизнес 13 мая 22:59
Азербайджанский производитель пластиковых окон и дверей значительно увеличит объемы производства
Бизнес 13 мая 22:53