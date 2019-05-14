Трамп продлил санкции по Йемену

14 мая 2019 00:28 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп продлил санкции по Йемену еще на год, говорится в уведомлении, которое он направил в конгресс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Действия и политика некоторых бывших членов правительства Йемена и других лиц продолжают угрожать миру, безопасности и стабильности Йемена. В том числе они мешают политическому процессу и реализации мирного соглашения от 23 ноября 2011 года между правительством Йемена и оппозицией", - говорится в уведомлении Трампа.

Американские санкции по Йемену действуют с 2012 года.

В Йемене продолжается противостояние хуситов и властей страны, которые поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. США предоставляют техническую поддержку коалиции. Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, призывающую прекратить помощь саудовской коалиции в связи с массовой гибелью в Йемене мирных жителей.

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