Президент США Дональд Трамп продлил санкции по Йемену еще на год, говорится в уведомлении, которое он направил в конгресс, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
"Действия и политика некоторых бывших членов правительства Йемена и других лиц продолжают угрожать миру, безопасности и стабильности Йемена. В том числе они мешают политическому процессу и реализации мирного соглашения от 23 ноября 2011 года между правительством Йемена и оппозицией", - говорится в уведомлении Трампа.
Американские санкции по Йемену действуют с 2012 года.
В Йемене продолжается противостояние хуситов и властей страны, которые поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией. США предоставляют техническую поддержку коалиции. Трамп наложил вето на резолюцию конгресса, призывающую прекратить помощь саудовской коалиции в связи с массовой гибелью в Йемене мирных жителей.
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