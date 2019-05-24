Джон Болтон встретится с Синдзо Абэ

24 мая 2019 06:10 (UTC+04:00)

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут встречу в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Японию. Об этом политик написал в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С нетерпением жду сегодняшней встречи с премьер-министром Японии Абэ и его командой, занимающейся вопросами дипломатии и национальной безопасности", - написал Болтон. Он отметил, что "союз между странами еще никогда не был крепче".

Ранее стало известно, что Трамп отправится с визитом в Японию 25-28 мая и станет первым иностранным лидером, который будет принят новым императором страны Нарухито, вступившим на престол 1 мая после отречения его отца Акихито.

Охрану американского лидера в Японии будут обеспечивать 25 тыс. полицейских и сотрудников других служб.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп допустил решение вопроса Huawei в рамках торговой сделки с Китаем
США 03:31
Глава МИД Ирана призвал страны мира противодействовать санкциям США
Политика 02:18
Президент: Иран не сдастся, если страна подвергнется бомбардировкам
Политика 23 мая 23:27
Комитет сената США согласовал 750-миллиардный оборонный бюджет
США 23 мая 22:23
Узбекская и Чикагская товарные биржи установили деловые отношения
Бизнес 23 мая 18:34
Трамп сравнил Тиллерсона с камнем
В мире 23 мая 17:48
Лента новостей
Ракета Falcon-9 с 60 спутниками проекта Starlink стартовала с мыса Канаверал
США 06:40
СМИ: на юге Китая перевернулась лодка
Китай 05:14
Взрыв водородного топливного бака в Южной Корее: есть погибшие и раненые
Другие страны 04:22
Трамп допустил решение вопроса Huawei в рамках торговой сделки с Китаем
США 03:31
Глава МИД Ирана призвал страны мира противодействовать санкциям США
Политика 02:18
За полгода Facebook удалил более 3 млрд фейковых аккаунтов
Другие страны 01:22
Россия планирует провести беспилотный полет корабля к Луне к 2028 году
Россия 01:09
Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в презентации мультипликационного фильма «Мой маленький принц» (ФОТО)
Общество 00:25
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева приняла участие в церемонии ифтара (ФОТО)
Общество 23 мая 23:51