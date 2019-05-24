Джон Болтон встретится с Синдзо Абэ

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон и премьер-министр Японии Синдзо Абэ проведут встречу в преддверии визита президента США Дональда Трампа в Японию. Об этом политик написал в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С нетерпением жду сегодняшней встречи с премьер-министром Японии Абэ и его командой, занимающейся вопросами дипломатии и национальной безопасности", - написал Болтон. Он отметил, что "союз между странами еще никогда не был крепче".

Ранее стало известно, что Трамп отправится с визитом в Японию 25-28 мая и станет первым иностранным лидером, который будет принят новым императором страны Нарухито, вступившим на престол 1 мая после отречения его отца Акихито.

Охрану американского лидера в Японии будут обеспечивать 25 тыс. полицейских и сотрудников других служб.

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