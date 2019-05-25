США и Китай провели третий раунд диалога по безопасности в АТР

25 мая 2019 01:58 (UTC+04:00)

Представители руководства военных ведомств Соединенных Штатов и Китая провели в Вашингтоне третий раунд диалога по безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Пентагона, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Китайскую делегацию на прошедших 21 мая переговорах возглавил начальник управления международного военного сотрудничества при Центральном военном совете (ЦВС) КНР генерал-майор Цы Говэй. Американскую сторону представлял помощник министра обороны США по вопросам безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе Рэндалл Шривер. На встрече обсуждались вопросы региональной безопасности, ситуация вокруг Южно-Китайского моря, КНДР, а также реализация резолюций Совета Безопасности ООН.

"Диалог подчеркнул конструктивные, ориентированные на результаты отношения между военными ведомствами с особым акцентом на поддержание открытого и ясного общения, особенно в период кризиса", - говорится в заявлении Пентагона.

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