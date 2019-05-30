Трамп пообещал объявить "кардинальные меры" на границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп пообещал в ближайшие дни объявить новые кардинальные меры по ситуации на границе с Мексикой, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы собираемся предпринять что-то очень кардинальное на границе", - сказал он в четверг журналистам.

По словам Трампа, он сделает "самое существенное заявление" по этой теме в четверг или пятницу. Президент США не стал раскрывать детали, сказав только, что речь идет не о закрытии границы, а только о нелегально проникающих на территорию страны мигрантах.

Он добавил, что некие меры будут приняты также в свете того, что демократы в конгрессе отказываются обсуждать проблему и принимать необходимые для ее решения законы.

Пентагон в апреле заключил контракты почти на миллиард долларов с двумя компаниями на строительство стены на границе США с Мексикой.

Трамп ранее объявил режим ЧП на границе, чтобы использовать предназначенные для других целей около 6,4 миллиарда долларов на строительство заграждений на границе в обход конгресса, который по конституции должен одобрить любые расходы бюджета. Этот шаг уже оспорен в судах. В частности, федеральный суд Калифорнии принял решение наложить временный запрет на использование средств министерства обороны для оплаты барьеров. Администрация планирует обжаловать это решение.

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