Трамп поддерживает Brexit при сохранении экономической стабильности в мире

4 июня 2019 00:28 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп поддерживает выход Великобритании из ЕС, который будет осуществлен таким образом, чтобы не нарушить экономическую и финансовую стабильность в мире. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в распространенном в понедельник сообщении пресс-службы Белого дома.

"Президент Трамп поддерживает Brexit, который будет осуществлен таким образом, чтобы не затронуть мировую экономическую и финансовую стабильность, при этом обеспечив независимость Соединенного Королевства", - отмечается в заявлении.

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