Трамп сменил главу Пентагона

18 июня 2019 21:17 (UTC+04:00)

Новым исполняющим обязанности министра обороны США станет Марк Эспер, действующий и.о. Патрик Шанахан решил не проходить процесс утверждения в сенате на эту должность, сообщил в Twitter президент США Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"И.о. министра обороны Патрик Шанахан, проделавший замечательную работу, решил не продолжать процесс утверждения (в сенате), чтобы посвятить больше времени своей семье. Я благодарю Пэта за прекрасную службу и назначу (нынешнего) министра сухопутных сил Марка Эспера новым и.о. министра обороны", - написал Трамп.

"Я знаю Марка и не сомневаюсь, что он отлично справится!" - добавил Трамп.
Ранее Эспер занимал должность министра сухопутных сил в структуре Пентагона. До этого он был вице-президентом оборонной корпорации Raytheon, старшим сотрудником в аппарате сената, возглавлял консервативный экспертный центр Heritage Foundation.

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