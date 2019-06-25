Сенатор Сандерс предложил списать долги американских студентов на $1,6 трлн

Сенатор Берни Сандерс, заявивший о намерении участвовать в президентских выборах в США в 2020 году от Демократической партии, внес на рассмотрение законопроект, предусматривающий полное и немедленное списание всей задолженности американских студентов по кредитам на образование, составляющей на сегодняшний день $1,6 трлн, передает Trend со ссылкой на ТАСС

Законодательная инициатива Сандерса, если она будет одобрена, затронет в общей сложности порядка 45 млн американцев. Погасить долги студентов сенатор предлагает за счет введения новых налогов на финансовые транзакции, в частности, налогов в 0,5% на биржевые операции и в 0,1% на облигации. Все это сенатор назвал "налогами на Уолл-стрит". Покончить с проблемой студенческих долгов - в случае реализации его предложения - Сандерс рассчитывает в течение полугода.

"Законопроект предполагает полную ликвидацию студенческих долгов в стране, что позволит покончить с абсурдной ситуации, при которой целое поколение обречено выплачивать долги в течение всей своей жизни, хотя единственное "преступление" этих людей состоит в том, что они поступили правильно - получили высшее образование", - приводит газета слова Сандерса.

Как сообщил ранее Белый дом, объем совокупной задолженности по студенческим кредитам в США увеличился с 2003 года на более чем 350% - до $1,6 трлн, что превышает общую сумму задолженности граждан страны по кредитным картам, автокредитам и кредитам под залог жилой недвижимости. По прогнозам властей, около 30% американцев, взявших кредит на получение образования, вряд ли смогут его выплатить.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.