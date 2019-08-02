Трамп анонсировал встречу представителей США и Китая по торговле

2 августа 2019 02:17 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что новая встреча представителей США и Китая по торговле ожидается в начале сентября, но до тех пор, пока сделка не будет достигнута, Соединенные Штаты продолжат взимать с КНР пошлины на их товары, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мои люди вернулись оттуда (с торговых переговоров из Пекина), они сказали, что в начале сентября ожидается новая встреча. Я сказал: хорошо. Но до тех пор, пока мы не заключим сделку, мы будем взимать с них пошлины", - сказал Трамп, общаясь с журналистами.

Трамп в четверг в своем Twitter заявил, что США с 1 сентября вводят пошлину в 10% на товары из КНР стоимостью в 300 миллиардов долларов.

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