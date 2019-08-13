Минюст США продолжит расследование по делу Эпштейна по эксплуатации несовершеннолетних

13 августа 2019 00:08 (UTC+04:00)

Министерство юстиции США продолжит расследование в отношении лиц, которые могли быть связаны с совершившим в минувшую субботу в тюрьме самоубийство финансистом Джеффри Эпштейном, ожидавшим суда по обвинению в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. Как сообщила в понедельник телекомпания CNN, об этом заявил министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр на конференции профсоюза полицейских в Новом Орлеане, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Хочу вас заверить, что расследование будет продолжаться в отношении всех соучастников Эпштейна, - подчеркнул он. - Не будет покоя всем тем, кто участвовал в сговоре с ним". При этом он добавил, что тщательное расследование будет проведено и в связи с самоубийством Эпштейна в нью-йоркской тюрьме Metropolitan Correctional Center. "Стало известно о серьезных нарушениях, допущенных в этом исправительном учреждении, что стало поводом для серьезной озабоченности, и необходимо провести тщательное расследование", - сказал он.

Как сообщалось ранее, Эпштейн совершил самоубийство в субботу утром в тюремной камере. По данным газеты The New York Times, начальство тюрьмы в районе Манхэттен установило на шесть дней особое наблюдение за этим заключенным после его попытки самоубийства 23 июля. Финансиста ежедневно осматривал психиатр. Однако 29 июля режим надзора за ним был отменен.

Финансист был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура полагает, что Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет. По данным следствия, он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.

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