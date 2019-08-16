Умер нобелевский лауреат Кэри Муллис

Американский ученый - биохимик, лауреат Нобелевской премии Кэри Муллис умер в США в возрасте 74 лет. Об этом сообщила в четверг газета The New York Times со ссылкой на его жену, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, ученый умер 7 августа у себя дома в городе Ньюпорт-бич (штат Калифорния). Причиной смерти стала сердечная и дыхательная недостаточность, вызванная продолжительной пневмонией.

Муллис родился в 1944 году в Северной Каролине. В 1966 году окончил Технологический институт Джорджии, а шестью годами позже защитил докторскую диссертацию в области биохимии в Университете Калифорнии в Беркли.

В 1993 году был удостоен Нобелевской премии за изобретение метода полимеразной цепной реакции, позволяющего добиться значительного увеличения малых концентраций определенных фрагментов нуклеиновой кислоты (ДНК) в биологическом материале. Муллис был убежденным сторонником теории об отсутствии связи между ВИЧ и СПИДом.

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