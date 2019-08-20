Трамп выложил в Twitter фото с небоскребом Trump Tower в Гренландии

20 августа 2019 05:33 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter в шутку пообещал не строить в Гренландии небоскреб Trump Tower и выложил соответствующий фотоколлаж, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я обещаю не делать этого в Гренландии", - написал Трамп и сопроводил запись фотоколлажем, на котором посреди одноэтажных домиков на фоне гренландского пейзажа возвышается небоскреб с надписью "Trump".

Запись появилась после серии публикаций в СМИ о том, что Трамп якобы рассматривает покупку Гренландии, которая входит в состав Дании с правами широкой автономии. Позднее президент США подтвердил журналистам, что интересовался покупкой острова у Дании. По словам Трампа, он интересовался этим вопросом "стратегически".

В свою очередь в Гренландии заявили, что остров не продается, а в Дании выразили надежду, что Трамп пошутил, а саму идею продажи назвали абсурдной.

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