В США игровую баскетбольную майку Барака Обамы продали на аукционе за $120 тыс.

Игровая баскетбольная майка бывшего американского президента Барака Обамы продана на аукционе в США за $120 тыс, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно опубликованным данным, торги прошли в минувшие выходные в Далласе (штат Техас). На них были выставлены разнообразные предметы, связанные со спортом и его звездами в разных дисциплинах. Так, с молотка ушли мячи для бейсбола, клюшки для гольфа, перстни победителей в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), коллекционные карточки с фотографиями спортсменов, элементы экипировки.

Среди прочего числилась джерси - баскетбольная игровая майка бывшего президента США Барака Обамы, в которой он выступал в старших классах за школу "Пунахо" в своем родном городе Гонолулу (штат Гавайи). Обучение в этой школе Обама закончил в 1979 году, заодно вернув ей вместе с командой чемпионство штата по баскетболу.

Информация на сайте аукционного дома гласит, что майка с номером 23, под которым выступал будущий президент, могла оказаться на помойке. Однако ее сохранил другой ученик школы "Пунахо" Питер Ноубл, который по счастливому стечению обстоятельств выступал под тем же номером. О том, что до него ее носил Обама, Ноубл узнал лишь тогда, когда школьную фотографию президента разместил после его избрания на своих страницах один из спортивных журналов.

По словам представителя аукционного дома Эрика Брэдли, лот, который также включал в себя сопроводительное письмо с подтверждением подлинности от прежнего владельца, собрал 27 ставок - больше, чем любой другой. В заявлении аукционного дома отмечается, что часть средств от продажи майки Обамы пойдет в бюджет его школы.

При этом организаторы предрекали, что самым дорогим лотом на торгах станет отнюдь не майка бывшего президента США, а фотография легенд бейсбола Тайя Кобба и Бейба Рута с автографами обоих - единственная в своем роде. Однако этот лот был продан за $111 тыс.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.