Трамп стал дедушкой в десятый раз

20 августа 2019 17:55 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп в десятый раз стал дедушкой: в семье его сына Эрика родилась дочь.
В апреле сын Трампа сообщал, что он и его супруга Лара ждут ребенка, который должен появиться на свет в августе, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Лара Трамп и я рады поприветствовать (приход - ред.) Каролины Дороти Трамп в этот мир. Мы уже любим тебя", - написал Эрик Трамп в своем микроблоге в Twitter.

В сентябре 2017 года у пары родился первый малыш, которому дали имя Эрик Люк. Также у главы Белого дома пять внуков от сына Дональда Трампа-младшего и трое от дочери Иванки.

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