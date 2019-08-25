Трамп допустил, что Путина пригласят на следующий саммит G7 в США

Американский президент Дональд Трамп допустил в воскресенье, что российский лидер Владимир Путин будет приглашен на следующий саммит Группы семи (G7), который пройдет в 2020 году в США. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он заявил перед встречей с британским премьером Борисом Джонсоном на полях саммита G7, который проходит в эти дни во французском Биаррице. Слова главы вашингтонской администрации приводят журналисты пресс-пула Белого дома.

Трампа спросили о том, пригласят ли российского президента на G7 в следующем году. "Этого я не знаю. Это вполне возможно", - ответил он.

В свою очередь, как сообщило агентство Reuters, американский президент подтвердил информацию СМИ о том, что лидеры стран G7 обсуждали возможное возвращение РФ в клуб. При этом Трамп отметил, что не знает, вернется ли в итоге Россия в группу.

Ранее японское агентство Kyodo сообщило, что лидеры Группы семи обсудили вопрос возвращения к формату G8 с участием России. Представитель японского правительства сообщил агентству, что лидеры G7 обсудили вышеупомянутый вопрос, однако содержание этой дискуссии "ни за что не будет разглашено".

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