Трамп рассказал об отношениях с другими лидерами G7

25 августа 2019 14:25 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп отрицает предположения ряда зарубежных СМИ о напряженности в его отношениях с лидерами других стран "большой семерки", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Прежде чем я приехал во Францию, фейковые и мерзкие СМИ говорили, что отношения с шестью остальными странами в G7 являются очень напряженными, и что два дня встреч станут катастрофой. … Мы проводим очень хорошие встречи, лидеры очень здорово ладят между собой" - написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что "фейковые СМИ" пытаются привести США к экономическому спаду и предсказать трудные экономические времена в стране, чтобы ухудшить его шансы на переизбрание на президентских выборах в 2020 году.

В субботу в Биаррице на юго-западе Франции начался саммит "большой семёрки".

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

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