Помпео заявил, что Вашингтон будет работать над возвращением к формату G8

Администрация США будет работать над тем, чтобы вернуться к формату G8 с участием России. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу Fox News, текст которого распространила во вторник пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

Госсекретарю был задан вопрос, следует ли приглашать РФ вновь присоединиться к Группе семи. "Да, президент так считает", - ответил Помпео.

Помпео спросили, согласен ли он с этой идеей. "Президент [США] считает, что нам следует это делать. Я работаю на президента. Конечно, мы собираемся работать с этой целью", - сказал госсекретарь.

Ранее президент США Дональд Трамп на пресс-конференции по итогам состоявшегося в Биаррице саммита Группы семи заявил, что склонен добиваться возрождения формата Группы восьми промышленно развитых держав с участием России, невзирая на непопулярность этой инициативы в американском истеблишменте и не считаясь с внутриполитическими соображениями.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что возвращение к формату G8 для России не является самоцелью, ведь многие вопросы эффективнее решать в формате G20. При этом он напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже говорил, что Москва не отказывается от общения с другими странами в любых форматах.

Группа семи (G7) - объединение экономически развитых стран, в которое входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, США, Франция и Япония. В формате "семерки" клуб существовал с 1976 по 1997 год. После присоединения России он стал называться G8. В марте 2014 года в результате событий на Украине и последовавшего кризиса в отношениях США и Европы с Россией западные участники объединения в период пребывания у власти в Вашингтоне президента Барака Обамы приняли решение вернуться к формату "семерки".

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