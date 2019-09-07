Alphabet получила запрос на раскрытие данных в рамках антимонопольного расследования в США

7 сентября 2019 05:19 (UTC+04:00)

Американская корпорация Alphabet, владеющая в том числе компанией Google, получила в августе запрос на предоставление ряда корпоративных документов в рамках антимонопольного расследования, проводимого властями Соединенных Штатов. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении федеральной Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая является главным органом, осуществляющим функции надзора и регулирования национального рынка ценных бумаг, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"30 августа 2019 года Alphabet получила от Министерства юстиции США запрос на предоставление документов, касающихся наших более ранних антимонопольных расследований в Соединенных Штатах и не только. Мы ожидаем, что в дальнейшем получим соответствующий запрос от генпрокуратуры штата, - приводит комиссия заявление корпорации. - Мы продолжаем сотрудничать с министерством юстиции, федеральной прокуратурой и прокуратурами штатов, а также другими регулирующими органами во всем мире".

В июле текущего года стало известно о том, что американские власти готовятся начать масштабное расследование в отношении Amazon, Facebook, Google и Apple для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. По данным агентства Reuters, полномочия в ходе разбирательства будут разделены между Федеральной торговой комиссией США, которая возьмет под надзор Amazon и Facebook, и Минюстом, который займется Apple и Google. Одновременно с этим о начале собственного расследования объявили демократы в Палате представителей Конгресса США.

Как проинформировала в августе газета The Wall Street Journal, группа прокуроров провела в июле встречу с представителями министерства юстиции, на которой обсуждались возможные нарушения крупных корпораций, после чего было принято решение о проведении антимонопольного расследования. Во вторник стало известно о том, что генеральные прокуроры американских штатов готовятся на следующей неделе объявить о начале разбирательства в отношении Google по подозрению в нарушении антимонопольного законодательства.

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