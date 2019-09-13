Трамп рассказал, во сколько обходится США нелегальная миграция

13 сентября 2019 21:03 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил, что нелегальная миграция обходится стране в 300 миллиардов долларов в год, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Нелегальная миграция стоит США ежегодно 300 миллиардов долларов. Для (продолжения такой ситуации) нет никаких оснований. Все идет к тому, чтобы эта цифра пошла на убыль", - написал Трамп в своем Twitter.

Трамп называет борьбу с нелегальной миграцией одним из главных приоритетов своей политики.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Китай на переговорах с США стремится разделить вопросы торговли и безопасности
Китай 21:36
Помощник госсекретаря США примет участие в 63-й конференции МАГАТЭ
США 21:26
Представители американской компании положительно оценили деятельность Грузии в сфере туризма
Туризм 12:19
У Гутерреша нет понимания перспектив встречи Трампа и Роухани на ГА ООН
Другие страны 08:14
Мун Чжэ Ин планирует встретиться с Трампом в Нью-Йорке в конце сентября
Другие страны 07:25
Претендент на пост президента США Уоррен выступила за вывод войск из Афганистана
США 07:04
Лента новостей
В Каспийском море произошло землетрясение
Общество 22:15
В Газе 55 палестинцев получили ранения в стычках с израильской армией
Израиль 21:58
Китай на переговорах с США стремится разделить вопросы торговли и безопасности
Китай 21:36
Помощник госсекретаря США примет участие в 63-й конференции МАГАТЭ
США 21:26
Дорожная полиция Азербайджана обратилась к владельцам и водителям грузовых машин
Общество 20:51
Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на выходные
Общество 20:33
Туркменистан и Азербайджан обсуждают вопрос создания совместного делового совета
Экономика 20:28
Турал Гянджалиев: Незаконные "выборы" в Нагорном Карабахе - показатель безвыходного положения режима хунты
Нагорно-карабахский конфликт 20:18
В Баку прошли оценочные учения НАТО (ФОТО/ВИДEO)
Политика 20:15