Трамп не исключил встречу с Рухани, несмотря на инцидент в Саудовской Аравии

16 сентября 2019 02:41 (UTC+04:00)

Встреча президента США Дональда Трампа с его иранским коллегой Хасаном Рухани по-прежнему не исключена, несмотря на инцидент с обстрелом беспилотниками нефтяных объектов в Саудовской Аравии, заявила советник американского лидера Келиэнн Конуэй, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.

В эфире телеканала Fox News она пояснила, что Трамп готов рассмотреть возможность встречи "на полях" Генассамблеи ООН. "Но в случае с нашим президентом для того, чтобы провести встречу или заключить сделку, необходимо, чтобы условия были подходящими", - добавила Конуэй.

Ранее йеменские мятежники-хуситы взяли на себя ответственность за атаку на НПЗ и нефтяное месторождение в Саудовской Аравии. Однако госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на самом деле за этой операцией стоит Тегеран. Иранская сторона подобные обвинения отвергает.

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