В Пентагоне считают, что Китай является величайшей угрозой американскому образу жизни

23 сентября 2019 20:53 (UTC+04:00)

Администрация США считает, что Китай представляет собой в долгосрочной перспективе величайшую угрозу американскому образу жизни, передает Trend со ссылкой на ТАСС. С таким заявлением выступил в понедельник на конференции в Вашингтоне заместитель министра обороны США по политическим вопросам Джон Руд.

"Думаю, не будет преувеличением сказать, что речь идет о величайшей долгосрочной угрозе нашему образу жизни, величайшему вызову, с которым мы сталкиваемся", - утверждал заместитель главы военного ведомства США, комментируя укрепление мощи Китая на международной арене. По его мнению, Китай знает, что не может победить в честной конкурентной борьбе с США.

При этом Руд заверил, что Вашингтон не стремится к конфронтации с Пекином. По версии заместителя главы Пентагона, США лишь вынуждены принимать ответные меры в отношениях с Китаем. "Мы не стремимся к конфронтационному подходу. Мы не обречены на то, чтобы быть противниками с Китаем. Мы хотим вести торговлю, мы хотим поддерживать взаимодействие. Но, с другой стороны, мы хотим защитить свою интеллектуальную собственность, мы хотим защитить миропорядок, основанный на правилах, над созданием которого обе наши стороны (США и Европа - прим. ТАСС) столь напряженно работали после завершения Второй мировой войны", - сказал замминистра.

Он выразил тревогу по поводу "масштаба амбиций" Китая, обвинил Пекин в попытках продвижения на международной арене авторитарной модели государственного управления. Кроме того, Руд назвал председателя КНР Си Цзиньпина "пожизненным президентом".

Выступая в пятницу на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме, президент США Дональд Трамп предположил, что Китай представляет собой в некотором смысле угрозу всему миру в силу стремительного развития своих вооруженных сил.

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