США продлевают на 1,5 года статус "временно защищенных лиц" для сирийских беженцев

Соединенные Штаты вновь на 18 месяцев продлевают для сирийцев статус "временно защищенных лиц", который подразумевает особые иммиграционные правила. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Кевина Макэлинэна, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В нем отмечается, что особое положение продлено до 31 марта 2021 года. "После тщательной оценки ситуации на местах я принял решение, что есть необходимость продлить действие статуса "временно защищенных лиц" для [граждан] Сирии. Очевидно, что условия, из-за которых был введен режим для Сирии, продолжают существовать, поэтому продление [статуса] гарантируется регламентом", - подчеркнул и.о. министра.

В начале прошлого года ведомство продлило этот статус до 30 сентября 2019 года.

По данным министерства, на территории США статусом "временно защищенных лиц" пользуются около 7 тыс. сирийцев.

Статус "временно защищенных лиц" подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее он не предусматривает получение в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство.

В настоящее время этим статусом наделены граждане Гаити, Гондураса, Йемена, Сальвадора, Непала, Никарагуа, Сирии, Судана, Сомали и Южного Судана.

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