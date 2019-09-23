США продлевают на 1,5 года статус "временно защищенных лиц" для сирийских беженцев

23 сентября 2019 21:34 (UTC+04:00)

Соединенные Штаты вновь на 18 месяцев продлевают для сирийцев статус "временно защищенных лиц", который подразумевает особые иммиграционные правила. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении исполняющего обязанности министра внутренней безопасности Кевина Макэлинэна, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В нем отмечается, что особое положение продлено до 31 марта 2021 года. "После тщательной оценки ситуации на местах я принял решение, что есть необходимость продлить действие статуса "временно защищенных лиц" для [граждан] Сирии. Очевидно, что условия, из-за которых был введен режим для Сирии, продолжают существовать, поэтому продление [статуса] гарантируется регламентом", - подчеркнул и.о. министра.

В начале прошлого года ведомство продлило этот статус до 30 сентября 2019 года.

По данным министерства, на территории США статусом "временно защищенных лиц" пользуются около 7 тыс. сирийцев.

Статус "временно защищенных лиц" подразумевает выдачу гражданам той или иной страны разрешения на работу в США и временного вида на жительство. Тем не менее он не предусматривает получение в дальнейшем грин-карты, то есть права на постоянное жительство.

В настоящее время этим статусом наделены граждане Гаити, Гондураса, Йемена, Сальвадора, Непала, Никарагуа, Сирии, Судана, Сомали и Южного Судана.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Пентагоне считают, что Китай является величайшей угрозой американскому образу жизни
США 20:53
Карабахские реалии в небе и на улицах Лос-Анджелеса (ВИДЕО)
Политика 15:23
Золото дорожает на усилении геополитических рисков из-за новых санкций США к Ирану
В мире 12:51
США и Великобритания могут заключить соглашение о свободной торговле к июлю 2020
Другие страны 08:57
Причинами падения Boeing в Индонезии стали недостатки конструкции и госконтроля
Другие страны 08:32
Глава МИД Южной Кореи призвала США и КНДР разработать дорожную карту денуклеаризации
Другие страны 08:08
Лента новостей
Джонсон призвал заключить с Ираном новую ядерную сделку
Европа 21:59
Макрон призвал страны увеличить взносы в Зеленый фонд ООН
В мире 21:26
ГЭЦ: Поступившие в частные вузы — в основном те, кто не сумел поступить в государственные
Общество 21:13
Посол Ирана сообщил, что британский танкер Stena Impero может покинуть Иран
Иран 21:06
В Пентагоне считают, что Китай является величайшей угрозой американскому образу жизни
США 20:53
Азербайджан и Саудовская Аравия работают над подписанием 8 новых соглашений - Самир Шарифов
Экономика 20:16
Посол: Саудовская Аравия придает особое значение отношениям с Азербайджаном
Политика 20:14
Депутат: Насилие Фуада Гахраманлы в семье вновь раскрывает истинную сущность этих людей
Политика 20:09
Эльмар Мамедъяров встретился с министром иностранных дел Нидерландов (ФОТО)
Политика 19:51