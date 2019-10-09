Белый дом: демократы с помощью импичмента хотят пересмотреть итоги выборов

9 октября 2019 02:41 (UTC+04:00)

Демократы с помощью импичмента президенту США Дональду Трампу хотят пересмотреть итоги выборов, говорится в письме юрисконсульта Белого дома Пэта Чиполлоне лидерам Демократической партии в палате представителей, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Недействительное "расследование по импичменту" является явной попыткой пересмотреть итоги выборов 2016 года и повлиять на выборы 2020 года", - говорится в письме.

По его заявлению, речь идет не о расследовании каких-либо действительных нарушений со стороны президента, а о явной политической стратегии демократов, которой они придерживаются как минимум с момента инаугурации Трампа.

"Отцы-основатели (авторы конституции США — ред.) создали исключительный механизм импичмента не для того, чтобы какая-либо политическая партия могла его использовать просто потому, что опасается за свои шансы против действующего президента на следующих выборах. Решение относительно того, кто будет избран президентом в 2020 году, должен принять народ США, как и предписано конституцией", - говорится в письме.

Чипполоне подтвердил в письме формальный отказ Белого дома сотрудничать с расследованием по импичменту в конгрессе.

Ранее демократы в конгрессе начали процесс импичмента Трампу, заподозрив его в том, что он в личных политических целях добивался от украинского руководства расследования в отношении семьи бывшего вице-президента Джо Байдена, который претендует на пост президента в 2020 году.

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