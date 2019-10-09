В США отключат подачу электроэнергии 800 тыс. потребителей для избежания пожаров

9 октября 2019 07:21 (UTC+04:00)

Американская энергетическая компания Pacific Gas and Electric (PG&E), признанная ответственной за возникновение самого разрушительного пожара в современной истории штата Калифорния, в плановом порядке прекратит подачу электроэнергии около 800 тыс. потребителей в целях предотвращения возгораний в условиях бури. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте PG&E.

Как уточняет компания, отключения начнутся в полночь (10:00 мск) и затронут жителей и предприятия на территории "34 округов в северной, центральной частях и на побережье Калифорнии".

"Мы прежде всего несем ответственность за безопасность наших клиентов и сообщества, поэтому PG&E решила отключить электроснабжение потребителей на время масштабного погодного явления, характеризующегося сильным ветром. Мы осознаем, как это повлияет на наших потребителей, и будем высоко ценить терпеливость общественности во время осуществления мер, необходимых для обеспечения безопасности и снижения риска природных пожаров", - отметил старший вице-президент компании Майкл Льюис.

По данным PG&E, скорость ветра в ряде районов Калифорнии будет составлять от 17,9 до 31,2 м/с. Ветреная погода будет сохраняться минимум до середины четверга, 10 октября. Компания предполагает, что после этого ей предстоит восстанавливать значительное количество линий электропередачи.

В результате природного пожара на севере Калифорнии в ноябре 2018 года погибли, по данным властей, не менее 85 человек. Пламя уничтожило свыше 14 тыс. домов, более 520 коммерческих зданий и более 4 тыс. других построек. Площадь выгоревшей территории составила более 620 кв. км.

Как было установлено, бедствие было спровоцировано неполадками в работе линий электропередачи Pacific Gas and Electric в районе населенного пункта Пулга на севере Калифорнии. Компания согласилась выплатить штраф в размере $1 млрд.

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