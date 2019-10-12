Трамп: ФРС надо пойти на новое снижение ставки, несмотря на возможность торговой сделки

Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центробанка страны, должна пойти на новое снижение процентной ставки, невзирая на возможность заключения американо-китайской сделки по урегулированию двусторонних торговых споров. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил в пятницу президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в Белом доме по итогам двухдневных американо-китайских переговоров.

"ФРС должна понизить ставку вне зависимости от того, насколько хорошей она [сделка] будет, - отметил глава государства. - У нас отличная экономика, но у нас есть ФРС, которая не идет в ногу с остальным миром. Я думаю, что им следует идти в ногу [с остальным миром], несмотря на сделку с Китаем. Сделка с Китаем намного важнее процентной ставки".

"Мы [в экономическом плане] выше остальных стран. Германия берет в долг средства, и когда приходится возвращать их, она платит", - сказал Трамп. Ситуацию вокруг ФРС он назвал нелепой.

В прошлом месяце президент США одобрил решение финрегулятора второй раз за год понизить базовую процентную ставку, но отметил, что центробанк должен ускорить свои действия.

Трамп в последнее время постоянно подвергает критике политику ФРС и ее руководство. Глава вашингтонской администрации и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку, а также отказаться от программы количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения. Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер рассматривает возможность отставки руководителя финрегулятора Джерома Пауэлла. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.

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