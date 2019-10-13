Трамп заявил, что работает с конгрессом над санкциями против Турции

13 октября 2019 19:13 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести санкции против Турции на фоне военной операции Анкары в Сирии против союзных США формирований SDF, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Я работаю с (сенатором) Линдси Грэмом и многими членами конгресса, включая демократов, относительно того, чтобы наложить мощные санкции на Турцию. Министерство финансов готово начинать, может потребоваться дополнительный закон. По этому вопросу есть отличный консенсус. Турция попросила, чтобы этого не делали. Ждите!" - написал Трамп в Twiter.

Министр финансов Стивен Мнучин также заявил, что министерство готово "немедленно" ввести санкции в случае необходимости.

Ранее законопроекты о введении санкций против Турции за военную операцию в Сирии были внесены в обе палаты конгресса.

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