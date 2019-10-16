Трамп: Рабочая партия Курдистана представляет большую угрозу, чем ИГ

Президент США Дональд Трамп считает, что Рабочая партия Курдистана (РПК) представляет большую угрозу, чем террористическая организация "Исламское государство" (ИГ). Такую позицию, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, он изложил в среду на совместной пресс-конференции с итальянским коллегой Серджо Маттареллой в Белом доме.

"РПК, которая, как известно, входит в состав курдских сил, пожалуй, хуже с точки зрения террористической угрозы и во многих других отношениях, чем ИГ", - сказал американский лидер. "Я думаю, что это проблема, которую мы, тем не менее, очень успешно держим под контролем", - добавил он.

"Знаете, почему ИГ уважает РПК? Потому что они такие же жесткие или даже жестче, чем ИГ", - заявил Трамп. "Пора бы уже сказать об этом, никто не хочет об этом говорить: мы делаем вид, будто курды являются ангелами, мы выплачивали курдам много денег, огромные суммы, мы давали им целое состояние. И знаете что? Прекрасно, что они воевали на нашей стороне, но мы платили им за то, что они воевали на нашей стороне", - отметил глава Белого дома.

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