Дональд Трамп поздравил премьера Канады с победой на парламентских выборах

22 октября 2019 09:42 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп поздравил главу Либеральной партии Канады Джастина Трюдо с победой на парламентских выборах, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Поздравляю Джастина Трюдо с прекрасной и добытой в тяжелой борьбе победой", - написал Трамп в Twitter. "Он отметил, что с нетерпением ждет продолжения совместной работы " на благо обеих стран".

После предварительной обработки голосов со всех 338 избирательных округов, Либеральная партия канадского премьера Джастина Трюдо, лидирующая на парламентских выборах, не набрала абсолютного большинство в 170 мандатов. Теперь либералам придется искать партнера. Консерваторы забирают 119 округов.

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