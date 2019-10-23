Трамп заявил, что в самое ближайшее время может встретиться с Эрдоганом

23 октября 2019 22:08 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп может встретиться с турецким лидером Реджеп Тайипом Эрдоганом в самое ближайшее время. Об этом он заявил в среду, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам по поводу ситуации вокруг Сирии и Турции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я хотел бы поблагодарить всех с американской стороны, кто помог достичь прекращения огня в Сирии и спасти так много жизней, а также поблагодарить президента Турции Эрдогана. Это человек, которого я очень хорошо узнал, человек, который любит свою страну и, как он считает, делает правильные вещи для своей страны. Мы можем встретиться в самом ближайшем будущем", - сказал американский лидер.

"Я также хотел бы поблагодарить генерала Мазлума [Кобани] (командира курдских формирований, входящих в коалицию "Силы демократической Сирии" - прим. ТАСС) за его понимание и огромную силу характера, за его прекрасные слова, которые он сказал сегодня мне, но лишь как представителю Соединенных Штатов в целом, потому что он знает, что мы спасли десятки тысяч курдов, и речь идет не о долгосрочной перспективе, а о краткосрочной, речь идет о том, что уже происходило и, честно говоря, готовилось уже давно", - добавил также Трамп.

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