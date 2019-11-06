В Колорадо задержан человек, планировавший теракты в синагоге

6 ноября 2019 00:40 (UTC+04:00)

Бывший член Ку-клукс-клана арестован в штате Колорадо по обвинению в подготовке к теракту в синагоге в городе Пуэбло. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на документы, поступившие в федеральный суд в Денвере (штат Колорадо), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным газеты, 27-летний Ричард Холцер был арестован после того, как несколько раз контактировал с действовавшими под прикрытием агентами ФБР. В октябре, согласно представленным в суд документам, он обсуждал с ними возможность использования ядовитого вещества для отравления прихожан, а позднее - изготовление бутылок с зажигательной смесью и самодельных взрывных устройств. Он признался действовавшему под прикрытием агенту ФБР, что ранее являлся членом Ку-клукс-клана.

В случае признания виновным Холцеру грозит до 20 лет тюремного заключения.

Как напомнила The New York Times, в конце октября прошлого года 46-летний Роберт Боуэрс расстрелял 11 человек в синагоге Tree of Life ("Древо жизни") города Питтсбург (штат Пенсильвания) и ранил еще семерых, в том числе пять полицейских. В американской правозащитной организации "Антидиффамационная лига" назвали трагедию в Питтсбурге одним из самых кровавых нападений на еврейскую диаспору в истории США.

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