В Белом доме заявили об отсутствии оснований для импичмента Трампа

6 ноября 2019 02:29 (UTC+04:00)

Показания американских дипломатов Курта Волкера и Гордона Сондланда Палате представителей Конгресса США демонстрируют, что попытка импичмента президента Дональда Трампа не имеет под собой никаких оснований. Такое мнение выражается в письменном заявлении, которое распространила во вторник пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм в связи с публикацией стенограмм выступлений Волкера и Сондланда в Палате представителей Конгресса в начале октября, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Обе обнародованные сегодня стенограммы показывают, что свидетельств, подкрепляющих эту незаконную фикцию с импичментом, еще меньше, чем считалось ранее", - убеждена официальный представитель американского лидера.

"Посол Сондланд без обиняков заявляет, что он "не знал (и до сих пор не знает), когда, почему или кем было приостановлено оказание помощи [США Украине]. По его словам, он "предполагал", что существовала увязка с помощью. Тем не менее, он не смог назвать никакой надежный источник такого предположения", - отметила Гришэм.

"Показания Волкера, напротив, подтверждают, что действий по принципу "услуга за услугу" быть не могло, так как украинцам сначала не было известно о приостановке выделения [американской] помощи. Никакое число малопристойных заголовков необъективной прессы, явно направленных на то, чтобы повлиять на обсуждение общественностью [случившегося], не меняет того факта, что президент не совершил ничего предосудительного", - заявляет пресс-секретарь Трампа.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп провел телефонный разговор с президентом Мексики
США 01:51
В Колорадо задержан человек, планировавший теракты в синагоге
США 00:40
Оппозиционная и армянская "карта" против Баку в Вашингтоне
Политика 5 ноября 16:03
В Китае не видят предпосылок для переговоров по разоружению с США и Россией
Китай 5 ноября 14:57
Дональд Трамп подтвердил намерение продолжать диалог с КНДР
США 5 ноября 10:58
Цены на нефть слабо колеблются в ожидании данных о запасах этого сырья в США
США 5 ноября 09:43
Лента новостей
В Турции произошло землетрясение
Турция 02:08
Трамп провел телефонный разговор с президентом Мексики
США 01:51
Великобритания закупит более 500 бронетранспортеров Boxer
Европа 01:26
Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей
В мире 01:11
В Турции нейтрализованы террористы РПК
Турция 00:55
В Колорадо задержан человек, планировавший теракты в синагоге
США 00:40
"Барселона" сыграла вничью со "Славией" в матче Лиги чемпионов
Спорт 00:19
Ягуб Махмудов выступил по кувейтскому телевидению (ВИДЕО)
Общество 00:01
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Арабские страны 5 ноября 23:43