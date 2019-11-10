UFC ведет переговоры о примирении Нурмагомедова с Атлетической комиссией штата Невада

Абсолютный бойцовский чемпионат (UFC) ведет переговоры о примирении российского бойца Хабиба Нурмагомедова и Атлетической комиссии штата Невада. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, журналистам заявил вице-президент UFC Давид Шоу после турнира в Москве.

"Мы общаемся с атлетической комиссией, и надеемся, что они с Хабибом решат все свои разногласия", - сказал Шоу.

Ранее Нурмагомедов заявил, что ему предложили бой в Лас-Вегасе весной, но он не будет выступать в данном городе, пока комиссия не принесет ему извинения.

Нурмагомедов и ирландец Конор Макгрегор провели поединок 6 октября 2018 года на турнире UFC 229 в Лас-Вегасе. Победу одержал российский боец. После поединка завязалась драка с участием членов команд бойцов. 29 января 2019 года Атлетическая комиссия штата Невада дисквалифицировала ирландского бойца на шесть месяцев, а российского спортсмена - на девять месяцев.

В активе Нурмагомедова 28 побед и ни одного поражения.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.