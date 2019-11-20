Тодд Филлипс получил разрешение на съемки "Джокера 2"

Режиссер Тодд Филлипс встретился с главой Warner Bros. Pictures Group продюсером Тоби Эммерихом, который дал ему разрешение на съемки сиквела "Джокера", сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Источник издания рассказал, что на этот раз бюджет фильма составит 96,2 миллиона долларов, что на 33,7 миллиона больше стоимости предыдущей картины.

Тодд Филлипс также попросил разрешить ему создать новые истории о персонажах из комиксов DC, но Эммерих отказался.

Других подробностей о сиквеле пока нет, кроме того, что главную роль снова исполнит Хоакин Феникс, а сценарий напишет Скотт Сильвер.

Драма "Джокер", которую продолжают показывать в кинотеатрах, заработала более миллиарда долларов, став самым кассовым фильмом с рейтингом R, а также самой прибыльной малобюджетной картиной.

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