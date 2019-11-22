Болтон обвинил Белый дом в блокировании доступа к личному Twitter

Экс-советник по нацбезопасности президента США Джон Болтон заявил, что доступ к его персональному Twitter с момента отставки был заблокирован Белым домом, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"С момента отставки в качестве советника по нацбезопасноти Белый дом отказывался возвращать мне доступ к моему личному Twitter-аккаунту. Может, боялись, что я скажу что-то? Для тех, кто спекулировал на тему, что я ударился в бега, вынужден их разочаровать", - написал он в Twitter.

Президент США Дональд Трамп сообщил об отставке Болтона 10 сентября. Президент объяснил это решение расхождением позиций и вскоре назначил на пост советника по нацбезопасности своего спецпосланника по делам заложников Роберта О'Брайена.

Новые сообщения в Twitter Болтона появились лишь спустя два с половиной месяца после отставки. Предыдущие посты датированы именно 10 сентября. В последнем Болтон сообщил, что уходит с поста советника Трампа.

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