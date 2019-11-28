В США эвакуируют 60 тысяч человек из-за второго взрыва на нефтезаводе

28 ноября 2019 03:37 (UTC+04:00)

Второй мощный взрыв прогремел на горящем нефтехимическом заводе TPC Group в Техасе, власти объявили обязательную эвакуацию окрестных населенных пунктов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает в четверг телеканал 12 News.

В Twitter местной пожарной охраны размещены фотографии и видео второго взрыва на заводе в округе Джефферсон.

Людей в радиусе около километра призывали эвакуироваться после первого взрыва, но теперь речь идет о принудительной эвакуации всего населения в радиусе около шести километров. По данным телеканала KFDM News, эвакуация распространяется на пять городов, их общее население около 60 тысяч человек.

Первый взрыв произошел ночью. В некоторых домах, расположенных в нескольких километрах от завода, выбило стекла. Власти сразу призвали местных жителей, проживающих в миле от завода, по возможности эвакуироваться. Компания заявила, что инцидент связан с работой нефтехимической установки.

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