Старейшая жительница США умерла в возрасте 114 лет

29 ноября 2019 08:21 (UTC+04:00)

Старейший человек США, жительница Нью-Йорка Алелия Мерфи скончалась в возрасте 114 лет и 140 дней, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Афроамериканка Мерфи стала самым старым человеком в США в январе, когда в штате Огайо скончалась ее предшественница Лесси Браун.

Мерфи родилась в 1905 году в штате Северная Каролина и переехала в нью-йоркский район Гарлем в 1926 году.

Ее возраст и кончину подтверждает Группа геронтологических исследований (GRG), составляющая верифицированные списки долгожителей.

По данным группы, теперь старейшим жителем США является жительница Северной Каролины Хестер Форд в возрасте 114 лет и 105 дней.

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