Неизвестный открыл стрельбу на авиабазе ВМС США во Флориде

6 декабря 2019 18:06 (UTC+04:00)

Неизвестный открыл в пятницу стрельбу на авиабазе ВМС США Пенсакола в американском штате Флорида. Информация об этом опубликована на официальной странице авиабазы в Facebook, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Оба выхода с базы в данный момент закрыты из-за сообщений о стрельбе", - говорится в публикации.

Шериф округа Эскамбиа, в котором расположена авиабаза, подтвердил информацию о стрельбе. Его слова приводит телекомпания CNN.

К настоящему моменту информации о жертвах и пострадавших не поступало.

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