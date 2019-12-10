Трамп осудил главу ФБР за его реакцию на доклад об ошибках ведомства

10 декабря 2019 21:57 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп раскритиковал главу ФБР Кристофера Рея в связи с его реакцией на доклад генерального инспектора министерства юстиции, обнаружившего ошибки в деятельности ведомства, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Генеральный инспектор минюста Майкл Хоровиц в обнародованном в понедельник докладе не обнаружил политической предвзятости в том, как ФБР вело расследование против членов штаба Трампа, хотя и нашел в действиях бюро "серьезные ошибки". Директор ФБР Кристофер Рей признал упущения и объявил о программе "40 мер" по устранению недочетов. В то же время он отметил, что, согласно докладу, расследование было открыто на законных основаниях.

"Я не знаю, какой доклад читал действующий директор ФБР Кристофер Рей, но ясно, что мне вручили какой-то другой документ. С таким отношением к делу он (Рей - ред.) никогда не сможет навести порядок в ФБР, которое пребывает в крайне плачевном состоянии, несмотря на работающих там замечательных людей", - написал Трамп в Twitter.

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