В конгрессе США одобрили торговое соглашение с Мексикой и Канадой

20 декабря 2019 01:56 (UTC+04:00)

Палата представителей США одобрила новое торговое соглашение Соединенных Штатов с Мексикой и Канадой (USMCA), свидетельствуют результаты голосования, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

В настоящее время в поддержку высказались 385 конгрессменов, против – 41.

Теперь соглашение должен одобрить сенат, после чего его подпишет президент США Дональд Трамп. Голосование в сенате, скорее всего, пройдет уже в следующем году.

Как заявил конгрессмен-республиканец Майкл Маккол, USMCA является "крупной победой для американского народа", которое поможет укрепить экономику страны и создать новые рабочие места. За скорейшую ратификацию соглашения на протяжении долгого времени выступал Трамп. Лидер страны винил демократов в палате представителей в затягивании этого процесса.
Ранее Мексика стала первой из участников договора, ратифицировавших его, ожидается, что Соединенные Штаты и Канада сделают это в 2020 году.

Работа над пересмотром положений Североамериканского договора о свободной торговле началась в 2017 году и была отмечена рядом конфликтов, включая угрозы введения пошлин США на товары из Канады и Мексики со стороны администрации Дональда Трампа.

Договор пересматривает правила доступа участников на внутренние рынки трех стран, тарифы и некоторые нормы трудового законодательства. После подписания изменений он должен пройти ратификацию в парламентах стран. Ожидается, что новые нормы вступят в силу в июне 2020 года.

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