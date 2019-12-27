При взрыве емкости с азотом на заводе в Канзасе пострадали 14 человек

В результате взрыва емкости с азотом на заводе в городе Уичито (штат Канзас, США) пострадали 14 человек, сообщил РИА Новости по телефону начальник пожарного департамента Скотт Фромми, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Взорвалась большая емкость со сжатым (жидким) азотом. В результате травмы различной степени тяжести получили 14 человек, некоторые из них доставлены (в больницу). Погибших нет", - сказал Фромми.

По его словам, от взрывной волны частично обрушилось двухэтажное здание завода из металлоконструкций.

Фромми добавил, что в здании еще остаются емкости с химикатами, поэтому сейчас пожарные оценивают возможность повторных взрывов. Кроме того, в результате инцидента был поврежден газопровод, но возгорание газа удалось предотвратить.

Представитель департамента отметил, что сам по себе азот не ядовит, но он "связывает кислород и может приводить к удушью".

По данным СМИ, взрыв произошел на заводе №3 компании Beechcraft, входящей в Textron Aviation, которая производит одно - и двухмоторные самолеты.

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