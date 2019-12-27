При взрыве емкости с азотом на заводе в Канзасе пострадали 14 человек

27 декабря 2019 21:16 (UTC+04:00)

В результате взрыва емкости с азотом на заводе в городе Уичито (штат Канзас, США) пострадали 14 человек, сообщил РИА Новости по телефону начальник пожарного департамента Скотт Фромми, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Взорвалась большая емкость со сжатым (жидким) азотом. В результате травмы различной степени тяжести получили 14 человек, некоторые из них доставлены (в больницу). Погибших нет", - сказал Фромми.

По его словам, от взрывной волны частично обрушилось двухэтажное здание завода из металлоконструкций.

Фромми добавил, что в здании еще остаются емкости с химикатами, поэтому сейчас пожарные оценивают возможность повторных взрывов. Кроме того, в результате инцидента был поврежден газопровод, но возгорание газа удалось предотвратить.

Представитель департамента отметил, что сам по себе азот не ядовит, но он "связывает кислород и может приводить к удушью".

По данным СМИ, взрыв произошел на заводе №3 компании Beechcraft, входящей в Textron Aviation, которая производит одно - и двухмоторные самолеты.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Нефть дорожает на оптимизме вокруг экономики США
Энергетика 09:52
Трамп отреагировал на то, что в Канаде вырезали сцену с ним из фильма
США 07:01
Трамп: Турция пытается остановить кровопролитие в Идлибе
США 06:39
Главы МИД и Минобороны Японии посетят США в январе
Другие страны 05:59
Трамп присматривает возможную замену Помпео на посту госсекретаря США
США 03:35
Нефть дорожает в ожидании данных по запасам в США и на торговом оптимизме
Энергетика 26 декабря 10:24
Лента новостей
СМИ: армия Хафтара взяла под контроль старый аэропорт Триполи
Арабские страны 22:16
Эрдоган сел за руль первого турецкого отечественного автомобиля (ФОТО)
Турция 21:50
В Испании задержали 14 человек за организацию договорных матчей в итальянской Серии А
Европа 21:36
Советницу экс-президента Кыргызстана обвинили в захвате заложников
Кыргызстан 21:07
Первый ракетный полк "Авангарда" заступил на боевое дежурство
Россия 20:17
Китай запустил свою крупнейшую ракету-носитель "Чанчжэн-5"
Китай 20:12
Кабмин Азербайджана утвердил "Правила фармакологического контроля лекарственных средств"
Общество 19:54
В Азербайджане изменились правила проведения экспертизы лекарственных средств
Общество 19:35
Ход конем - Карабахские скакуны, шахматы и мода (ВИДЕО, ФОТО)
Культура 19:22