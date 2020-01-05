СМИ: "иранские хакеры" взломали один из правительственных сайтов в США

Один из правительственных сайтов США - общественную федеральную базу данных правительственных документов - взломали "иранские хакеры", передает издание BNO News, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее издание Axios со ссылкой на источник, близкий к администрации президента США Дональда Трампа, сообщало, что США обеспокоены возможными кибератаками со стороны Ирана после убийства иранского генерала Касема Сулеймани в ходе американского авиаудара в Ираке.

Как сообщает BNO News, на главной странице сайта Federal Depository Library Program неизвестные оставили надписи на двух языках - английском и, вероятно, персидском - от якобы "Исламской Республики Иран".

"Мы никогда не прекратим оказывать поддержку нашим друзьям в регионе", - гласит "послание" хакеров. По данным издания, на странице неизвестные также разместили изображение иранского флаг, фотографию верховного лидера Ирана Али Хаменеи, "истекающего кровью" Трампа, которому некто наносит по лицу удар кулаком, и летящие ракеты.

При этом сейчас сайт Federal Depository Library Program недоступен для пользователей, при попытке зайти на fdlp.gov выдает сообщение о неизвестной ошибке.

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